Nederlandse en Duitse politie zoekt naar verdwenen man in Zwillbrocker Venn, na vondst achtergelaten bus

ZWILLBROCK/WINTERSWIJK/EIBERGEN - Nederlandse en Duitse politie zoekt naar een man in het Zwillbrocker Venn, naar aanleiding van het aantreffen van een afgesloten bestelbus aan de Nederlandse kant van het natuurgebied. „Mensen maken zich zorgen over deze man.”

Vrijdagavond om 18.00 uur werd op de hoek van de Kloppendiek en de Eibergseweg/Holterhoekseweg een witte bestelbus aangetroffen. In de cabine ligt warme kleding, maar die is achtergelaten. Alles lijkt erop dat de bestuurder van de bus over de groene grens het veengebied is ingelopen. Buurtbewoners die de bus zien staan, hebben de politie gebeld. Het afgesloten achtergelaten voertuig staat op naam van een vijftiger uit Groningen.

Volledig scherm De achtergelaten bus van de Groninger op de hoek van de Kloppendiek, bij het 'drielandenpunt' van Winterswijk-Oost Gelre en Vreden/Duitsland. © Peter Zandee

Formeel niet vermist

„Formeel is deze persoon niet als vermist opgegeven. Maar de combinatie van zaken maakt dat mensen ongerust zijn over de toestand van deze meneer”, meldt een politieman die met collega's wandelaars en fietsers in het natuurgebied aanspreekt. „Ziet u een man van een jaar of vijftig, alleen, mogelijk een beetje verward, belt u dan de politie. De man is niet gevaarlijk, maar we willen hem graag vinden.”

Volledig scherm Nederlandse agenten fietsen speurend door het Duitse natuurgebied en spreken wandelaars en fietsers aan. © Peter Zandee

Zoektocht met hond

De Duitse collega's zijn op dat moment al weg; de Nederlandse agenten gaan nog door met zoeken. Dat gebeurt met een speciale hond, maar ook op de fiets. Eerder is ook al met een warmtebeeldcamera gezocht. Aan de kant van het natuurgebied waar de zoektocht is begonnen, zijn half ondergrondse hutten gemaakt. Die zijn er echter al langer en ze ogen niet ‘vers’ gebruikt.

Volledig scherm De hutten in het gedeelte tegen de Nederlandse grens ogen niet recent gebruikt. © Peter Zandee

Natuurgebied het Zwillbrocker Venn is een populaire plek om te wandelen en te fietsen. De kolonie flamingo's hebben de aantrekkingskracht van het gebied verder verhoogd. Het woeste veengebied trekt van tijd tot tijd echter ook mensen aan die het leven niet meer zien zitten.

Quote We zijn nog niet zo ver dat we de bus hebben openge­maakt. Wel is geprobeerd telefo­nisch contact te leggen. Maar dat lukt niet. politieman ter plekke

Corona-verordening

In de achtergelaten auto ligt een uitgeprint gedeelte van de Corona-verordening van de noordelijke Duitse deelstaat Nedersaksen. Suïcidaal was de eigenaar van de bus in elk geval vrijdag nog niet: op de bijrijderszitplaats staat een doos met daarin drie pakken verse melk.

Briefje

„We zijn nog niet zo ver dat we de bus hebben opengemaakt”, meldt een van de politiemannen. „Wel is geprobeerd telefonisch contact te leggen. Maar dat lukt niet.”

Door een collega is een briefje onder een ruitewisser gestopt. Daarin wordt de eigenaar opgeroepen even met de politie te bellen om te zeggen hoe hij eraan toe is.