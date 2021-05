Nederlandse toeristen ontdekken opnieuw dat ‘de Achterhoek toch wel heel mooi is’

Vorig jaar draaide-ie een topzomer. Vanaf het moment dat de camping weer open mocht in mei, spoelde een tsunami van toeristen uit eigen land aan op de Camping Den Borg in Rekken. Zo’n grote toeloop had eigenaar Hennie Lensink niet eerder meegemaakt. Ook nu zit het met de reserveringen voor zijn camping wel snor. „Maar het zijn onzekere tijden. Want worden de regels straks versoepeld of moet over veertien dagen alles weer dicht?”