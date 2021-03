Nedersaksisch krijgt eigen platform om dialect en streekcultuur te promoten

Na eclatant succes bij vrouwen nu ook Ketting Kleding­ruil ook voor mannen

8:00 ULFT - Na de Ketting Kledingruil voor vrouwen, begint in Ulft en omstreken nu ook zo’n initiatief met kleding voor mannen. Wie meedoet krijgt een tas met tweedehands kleding en kan daarin iets van zijn gading uitzoeken. Vervolgens is het de bedoeling iets uit de eigen garderobe in de tas te stoppen en die naar de volgende in de ketting te brengen.