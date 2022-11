‘Nee’ tegen zonneparken op landbouwgrond in Aalten; college kiest voor zon op dak

Geen extra windmolens meer in Aalten: alleen nog vervanging van huidig park Hagenwind

AALTEN - In de gemeente Aalten worden geen nieuwe windmolens meer geplaatst. De enige mogelijkheid die het college van burgemeester en wethouders nog ziet, is een vervanging en verhoging van de windturbines in het bestaande park Hagenwind.

27 mei