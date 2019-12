Neede haakt aan bij de jaarlijkse campagne Write for Rights van Amnesty International

‘Write for Rights’. Voor de Needse Fieke van der Werff blijft het een lastige mond vol. „Als ik het uitspreek, lijkt het alsof ik twee keer hetzelfde woord achter elkaar zeg.” In de volksmond blijft de wereldwijde actie om mensenrechten te ondersteunen door voor gewetensgevangenen te schrijven, dan ook ‘schrijfmarathon’ heten.„Write for Rights is een Engelse mond vol, maar wereldwijd staat het voor de jaarlijkse campagne voor de mensenrechten”, weet collega-vrijwilliger Ageeth Reitsma van de Amnesty International-werkgroep Berkelland.



Machthebbers, rechters en gevangenisdirecteuren in allerlei landen worden aangeschreven over de situatie van burgers die door hun mening, geloof, ras of geaardheid als crimineel zijn vervolgd. Aangedrongen wordt op hun onmiddellijke vrijlating. Maar ook worden gevangenen zelf aangeschreven, om hen een hart onder de riem te steken.



In De Oude Mattheüs in Eibergen wordt al enkele jaren twaalf uur achtereen geschreven, waarbij pennen als bij een estafettewedstrijd aan volgende schrijvers worden overgegeven. Dat is ook komende zaterdag weer zo. Van 10.00 tot 22.00 uur blijven de pennen aan de tafels in het kerkgebouw in beweging. Dit jaar wordt daarnaast ook in Neede actie gevoerd: in De Oale Smederieje, het domein van de Historische Kring Neede, kan van 13.00 tot 17.00 uur voor gewetensgevangenen worden geschreven.