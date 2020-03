Neede heeft een oorlogsexpositie in de openlucht

Het is een expositie over oorlog en bevrijding, maar dan in de openlucht. Wie de komende weken en maanden toch wil stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog, kan in Neede en omgeving op eigen gelegenheid fietsen en wandelen langs plekken waar tussen 1940 en 1945 opmerkelijke zaken zijn gebeurd. Langs de route komen twintig borden te staan met historische foto’s en informatie over wat zich op die plek heeft afgespeeld. In de routeboekjes staan aanvullende afbeeldingen en gegevens.