Neede komt in actie voor nieuwe weg industrieterrein

Het college van B en W (CDA, VVD, GB) ziet niets in het initiatiefvoorstel van D66 om industrieterrein De Russchemors in Neede anders te ontsluiten. In dat plan komt er een nieuwe weg vanaf het nieuwe bedrijventerrein direct naar de N315 richting de nieuwe N18/Rietmolen en hoeft al het verkeer niet meer over de Oude Eibergseweg. Maar volgens het college is de weg niet nodig en zal de verkeersveiligheid door het plan juist verslechteren.