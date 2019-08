Neede krijgt plek voor kleinere feesten: een bruin café zonder vaste klanten

In het voormalige café D’n Rooi’n Vos aan de Wheemerstraat is de vloer net in de beits gezet, worden de koperen stangen weer aan de bar gemonteerd en komen de nieuwe koelkasten binnen. Henk ten Berge en Valentijn ter Braack zijn de nieuwe uitbaters van het café dat eigenlijk geen café is zoals je dat zou verwachten. De Kroeg is namelijk straks alleen geopend op verzoek. Dus stamgasten of toevallige binnenlopers komen er niet aan te pas. Wel de uitstraling van een bruin café, maar niet de invulling ervan.