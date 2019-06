Needenaar (20) dodelijk verongelukt in Haarlo

18-jarige racet door Winters­wijk en moet rijbewijs inleveren

2 juni WINTERSWIJK - Een 18-jarige jongeman uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft zijn rijbewijs moeten inleveren in de nacht van zaterdag op zondag, nadat hij met hoge snelheid had gereden op verschillende plekken in Winterswijk. Bij zijn race overschreed hij de maximumsnelheid steeds met vele tientallen kilometers per uur.