Needenaar Anton ter Braak exposeert op kunstmoment

Brandweer Aalten gooit knuppel in hoenderhok: ‘Veiligheid in geding’

7:35 AALTEN - De brandweerkorpsen van Aalten en Dinxperlo zijn bezorgd over de geplande bezuinigingen door de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Door het verminderen van het aantal wagens in de dorpskazernes is de brandweer later ter plekke als ergens brand is, stellen de brandweerlieden.