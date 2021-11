Needenaar Gerard ten Hoopen komt met boekenboom: ‘Tuinieren verveelt nooit’

Needenaar Gerard ten Hoopen is het meest in zijn element als hij kan tuinieren. „Dat verveelt nooit”, zegt de man die een lelijk hondenpoepveldje omtoverde tot een aantrekkelijke buurttuin. Niet gek natuurlijk voor iemand die hovenier is van beroep en inmiddels werkzaam is als toezichthouder openbaar groen bij de gemeente Oost Gelre. Het nietszeggende plantsoen dat hij vier jaar geleden voor zijn nieuwe huis aantrof, mag je inmiddels gerust een tuin noemen. Het is een plek waar de buurt elkaar af en toe ontmoet, waar je even kunt ontspannen en waar iedereen die dat wil een boek kan lenen of ruilen. Want Gerard heeft onlangs zijn meest recente project afgerond. Een openbare boekenkast in de een holle boom.