Needenaar Menno (25) bouwt gitaar van hout uit Berkelland: ‘Er zitten zoveel zweetdruppels in, ook daardoor is hij speciaal’

„Het idee voor deze gitaar heb ik al sinds ik die boom omzaagde”, zegt de 25-jarige Needenaar. Dat was drie jaar geleden, in de tuin van zijn schoonfamilie in Borculo. „De boom moest weg, er zat rot in”, zegt hij. De beuk had een warrelknoest, een tumorachtige puist waar houtbewerkers gek op zijn. Menno: „In zo’n stuk zitten unieke patronen, barsten en houtnerven die alle kanten opgaan. Soms ook schors, omdat de boom om zich zelf heen is gegroeid. Zoiets kun je niet uit een gewone boom halen.”