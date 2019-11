Needs succes op Drentse judomat

Rick Hengeveld eindigde in poule 3 (beneden de 38 kg) op plek 1; Ilano Lahdo deed dat in poule 8 (beneden 32 kg) en Nienke Wijnperle in poule 12 (beneden 40 kg). Luuk Hofmeijer werd derde in poule 17 (beneden 75 kg). Evi Hengeveld moest genoegen nemen met een vierde plek in poule 4 (tot 28 kg) en Pepijn Jemenez met een vijfde plek in poule 12 (tot 45 kg).