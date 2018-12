Needse Assink-leerlingen in actie voor Jason en Teun

Politie vangt ruim 400 kilo aan illegaal vuurwerk in Corle

15:50 CORLE - In het buitengebied van Corle in de Achterhoek is dinsdagmorgen ruim 400 kilo aan professioneel en illegaal zwaar vuurwerk gevonden. Het vuurwerk lag opgeslagen in een schuur op het erf van een woning, zo meldt de Winterswijkse wijkagent Willem Saris.