Needse bedrijfsleven prominent op kaart gezet

Janny Wolfs hoopt deze zaterdag een andere baan in haar woonplaats te vinden. Na een dienstverband van ruim 30 jaar is haar toekomst bij wasserij De Bolhaar in Enschede onzeker. ,,Een baan dicht bij huis in de productie zou mooi zijn. Ik stap gewoon binnen bij bedrijven en geef mijn CV af.” De eerste grote Open Bedrijvendag op industrieterrein de Wheemergaarden in Neede leent zich er uitstekend voor.

,,In de eerste plaats willen we uiteraard graag laten zien wat we doen”, geeft bedrijfsleider Thomas Beumer van Wissink Metaalbewerking aan. ,,En als zich spontaan vakmensen aandienen, gaan we daar graag mee in gesprek. Maar we hebben niet de illusie dat ze met bosjes binnenwandelen.”

Helikoptervlucht

In totaal doen er deze dag 90 bedrijven mee. Op het veld achter het gelegenheidsparkeerterrein aan de Oude Eibergseweg kun je instappen voor een helikoptervlucht, met de ballonnenclown bij aankomst kan de dag voor de allerkleinsten meteen al niet meer stuk en wie dorst heeft gekregen kan hier in de tent wat te drinken halen.

Beeldend kunstenaar Harrie Stortelder is door Henk en Trudy ten Hoopen ingehuurd om in hun installatiebedrijf mantels van CV ketels te beschilderen. Zo hebben meer ondernemers een extraatje verzonnen voor het publiek. Stortelder komt gaandeweg de dag steeds meer tot de ontdekking dat dit nog niet zo’n gek idee is. ,,De directeur van Nefit zag er geloof wel iets in. Je weet maar nooit hoe een koe een haas vangt.”