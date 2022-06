Needse Berg is maandag decor voor kampioenschap wielrennen

Nadat De Stofwolk erin was geslaagd om de districtskampioenschappen voor het district Oost een keer te mogen organiseren, ging het evenement vanwege corona twee jaar niet door. Eindelijk komt het er dan toch van. Het parcours is acht kilometer lang en voert de renners in een achtvorm langs en over de Needse Berg. De bult wordt per omloop twee keer gepasseerd, meldt Jessica Jansen van de organisatie. ,, De Needse Berg is misschien niet heel stijl. Als je er maar vaak genoeg in volle snelheid overheen moet, is het een beste kuitenbijter en kan het zo maar scherprechter in de wedstrijd zijn.”