Needse Camping Den Blanken wint Gouden Zoover Award

VIDEO Dit is Prutje, het verstoten reekalfje dat bij de koeien van Appie uit Hengelo leeft

16:20 HENGELO - Soms gooit de natuur de standaardprocedures in de hakselaar. Dan zwemt er ineens een walvis in de Theems of maken een geitenbok en een vrouwtjesschaap samen een scheitje. In Hengelo hebben de koeien van Appie en Gerrie Verstege sinds kort bijzonder gezelschap, namelijk: van een reekalf.