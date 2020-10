Needse carnavalisten halen streep door optochten en tentfeest: ‘Dit is nu het beste wat we kunnen doen’

Horecaon­der­ne­mers Bert en Alain maken pelgrims­tocht nu hun zaak dicht moet: ‘Wij willen niet treurig in een hoekje zitten’

19 oktober Maandag vertrekken de Ruurlose horecaondernemers Bert van Zijtveld en Alain Schepers vanuit Ruurlo voor een tiendaagse pelgrimsvoettocht naar Den Haag. Ze willen per etappe een horecaprofessional of -expert uitnodigen om ideeën te spuien. ,,Voor ons is het een ontdekkingstocht over de toekomst van de horeca.”