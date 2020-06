Needse Estrella van Liere opent kookstudio met restaurant: ‘Tien jaar geleden had ik dit niet gedacht’

„Tien jaar geleden had ik dit niet gedacht”, zegt de Needse, terwijl ze tevreden rondkijkt in haar nieuwe zakelijke onderkomen. Vanaf vandaag kan iedereen er binnenlopen. Tot voor kort huisde ze met haar kookstudio nog in het pand van de voormalige bioscoop aan de Borculoseweg in haar dorp, maar de afgelopen tien maanden is er hard gewerkt aan deze nieuwe plek. Het pand heeft al jaren een horecabestemming, van café tot Chinees en Turks eethuis en nu met, zoals Van Liere zelf zegt, een wereldkeuken. Gerechten uit vele windstreken van de aardbol, bereid door en met lokale koks en natuurlijk de eigen kok van Studio 16, zoals het etablissement nog steeds heet. Saillant detail: het huidige huisnummer is 18, maar vroeger was het B16.