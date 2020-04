LIVE | Corona in de regio: Hema in zwaar weer, uitzendbu­reau leent auto's uit aan zorgperso­neel

8:17 Het kabinet verlengde de coronamaatregelen tot en met dinsdag 28 april. Dit betekent dat scholen, horeca, sportclubs zeker tot dan gesloten blijven. Het coronavirus maakt ondertussen meer slachtoffers in Nederland. Zo worden verzorgingstehuizen in Oost-Nederland keihard getroffen. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen.