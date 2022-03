Needse gymclub: ‘Geen nieuwe bestuursleden? Dan halen we de honderd niet’

Precies weten ze het niet, of het nu 1927 was of 1928 dat de Needse Gymnastiek Vereniging werd opgericht, dat moeten ze nog even uitzoeken. Maar voorlopig hebben Jeannette Mol en Betsy Bartelink wel iets anders aan hun hoofd. Beiden maken nog steeds deel uit van bestuur van de NGV, maar hebben al geruime tijd geleden aangekondigd ermee te willen stoppen. Ze doen het nu ongeveer 10 jaar en vinden dat het tijd is voor een frisse wind. Die vooralsnog niet lijkt te gaan waaien, want al hun pogingen ten spijt heeft zich tot op heden nog niemand bereid verklaard hun taken over te nemen.