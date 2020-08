Needse hondenfokster heeft vier weken de tijd om haar spaniëls weg te doen

video Brandstich­ting Silvolde die maar net goed afloopt op tv bij ‘Opsporing Verzocht’

21 augustus SILVOLDE - De politie is nog altijd op zoek naar twee mannen die een huis aan de Prins Bernhardstraat in Silvolde in brand wilden zetten in de nacht van 13 op 14 mei. Omdat een getuigenoproep en het tonen van beelden in het regionale opsporingsprogramma Bureau GLD niets hebben opgeleverd, komt de zaak dinsdag op de landelijke televisie bij Opsporing Verzocht.