Needse kinderen schrijven kaarten voor eenzame ouderen: ‘Ik vind dat je nooit alleen mag zijn met kerst’

„Ik vind net als andere mensen, dat je nooit alleen mag zijn met kerst. En kerst is natuurlijk leuker met z’n allen, alleen met corona kan dat niet”, schrijft Inge uit groep 8 op haar kerstkaart. Net als al haar medescholieren - De Hofmaat telt er 150 - doet zij mee aan de grote kerstkaartenactie van het Nationaal Ouderenfonds. „Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om zich heen te kijken, aan andere mensen te denken en niet alleen maar aan cadeautjes met Sinterklaas en Kerstmis”, verklaart leerkracht Sonja Grooters van groep 8. „Ze gaan bovendien nadenken wat eenzaamheid is en dat dit niet per se hetzelfde is als alleen zijn. En weet je, kinderen doen dat graag. Zij zijn heel makkelijk te motiveren om iets voor iemand te doen.”

Persoonlijke tekst

De kinderen krijgen wel begeleiding in wat ze op het kaartje kunnen schrijven. „Het moet iets meer zijn dan ‘fijne feestdagen’. Wel een beetje persoonlijk.” Zo vraagt een van de kinderen of de kerstboom al staat, of de geadresseerde huisdieren heeft en dat zijzelf van paardrijden en tekenen houdt. De voorgedrukte afbeelding op de voorkant kleuren ze in. Onderaan de tekst schrijven ze hun naam en het adres van de school, zodat de oudere eventueel kan reageren. „En dat gebeurt ook af en toe”, herinnert Grooters zich van vorig jaar, toen zij nog op een andere school les gaf en daar de actie organiseerde.

Eigen grootouders

Sommige kinderen vroegen of ze de kaart naar hun eigen opa of oma mochten sturen. „Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Maar uit de verhalen van een aantal kinderen bleek, dat ook hun eigen grootouders best eenzaam kunnen zijn met kerst, omdat ze bijvoorbeeld in een verzorgingshuis zitten en door corona amper bezoek krijgen. Dus we hebben de kinderen de gelegenheid gegeven om een extra kaart te maken.”

Inzamelen voor Voedselbank

De Hofmaatleerlingen zamelen momenteel ook eten en verzorgingsproducten in, die overhandigd worden aan de Voedselbank en voor de kerst bij gezinnen komen die wel een extraatje kunnen gebruiken.

Iedereen kan nog tot en met 18 december meedoen aan de landelijke actie. Instructies voor het maken van een kaart voor eenzame ouderen zijn te vinden op de website van het Nationaal Ouderenfonds.