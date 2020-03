Needse onderneemster kookt in coronatijd voor thuisblijvers en harde werkers

NEEDE - In de horeca komen de coronamaatregelen hard aan, ook bij Studio 16 in Neede. Onderneemster Estrella van Liere-Lopez Vega (51) heeft er iets op bedacht: zij kookt en bezorgt sinds dinsdag betaalbare afhaalmaaltijden.

Haar bedrijf Studio 16 zit in de voormalige bioscoop aan de Borculoseweg in Neede. Hier ontvangt Estrella van Liere sinds eind 2015 gasten voor feesten, vergaderingen, trainingen, private dining of kookworkshops. Vanwege corona zit de zaak sinds zondagavond op slot. Van Liere: „We hadden voor de komende weken meerdere boekingen staan. Die zijn tot nader order geannuleerd.”

Quote Sommigen moeten nu heel lang werken, bijvoor­beeld in de zorg, en hebben ’s avonds geen puf meer om te koken Estrella van Liere, Studio 16

De gedwongen sluiting bracht de Needse onderneemster op een idee. „Stil zitten, daar houd ik niet van”, zegt ze lachend. Samen met collega-koks maakt Van Liere nu in de keuken van Studio 16 dagelijks afhaalmaaltijden klaar, voor een betaalbare prijs. „Veel mensen vinden het lastig om naar buiten te gaan en boodschappen te doen. Of ze moeten heel lang werken, bijvoorbeeld in de zorg, en hebben ’s avonds geen puf meer om te koken. We maken ze graag blij met onze maaltijden.”

Drie gerechten

Klanten kunnen kiezen uit drie verschillende gerechten, die elke dag wisselen. Wie een dag van te voren vóór 22.00 uur bestelt, kan het eten ’s avonds tussen 17.00 en 19.00 ophalen. Desgewenst wordt de maaltijd bezorgd. Elk gerecht kost 6,50 euro. Het menu wordt via Facebook en Instagram bekendgemaakt. „Ik realiseer me dat een deel van de doelgroep niet op social media zit”, zegt Van Liere. „Maar ik hoop dat anderen hen op onze service willen wijzen. En bellen mag altijd.”

Verschillende koks

Van Liere werkt altijd al samen met koks uit verschillende werelddelen. Dat doet ze ook nu. „Deze week kook ik met Ronald Marteau van kookGEKkookt. Hij heeft een Indische achtergrond, mijn specialisatie is de Spaanse en Mediterraanse keuken. Voor wie dat niet lekker vindt of niet aandurft is het derde gerecht Hollandse pot.” De komende weken schuiven onder meer de koks van de Pizzatrain en barbecuespecialist Ralph de Kok aan.

Nieuwe locatie

Over een paar weken verhuist Van Liere met haar bedrijf naar de Oudestraat. In het pand van het voormalige Turkse restaurant Anatolia zijn nu nog de bouwvakkers bezig. „Op de nieuw locatie hebben we straks ook daghoreca. Dan kun je bij ons terecht voor de lunch, daghappen of een borrel. Met de afhaalservice lopen we voor op die plannen en kunnen we gasten alvast bekend maken met wat we straks gaan doen.”

Samen eten

Zijn de afhaalmaaltijden een blijvertje? „Liefst heb ik dat mensen elkaar ontmoeten en samen lekker eten”, zegt Van Lier. „De omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat ik dit heb bedacht. Maar wie weet gaan we ermee door. We moeten even zien hoe het nu gaat.”