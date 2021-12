Needse oud-wethouder en BCI-oprichter Willy Leferink (92) overleden

In de jaren tachtig van de vorige eeuw was Willy Leferink namens politieke partij KVP enkele jaren wethouder in de toenmalige gemeente Neede. Onder burgemeester Nico Veenvliet was Leferink in die periode ook loco-burgemeester. Vóór zijn wethoudersperiode was Leferink raadslid voor de KVP, die later zou opgaan in het CDA.