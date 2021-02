Needse schoonheidssalon Bianca viert jubileum heel sober

Niet alleen de klanten missen de gezichtsbehandeling, Bianca van Maanen mist ook haar klanten, want een groot deel van hen komt al een kwart eeuw bij haar over de vloer. Trouwe vrouwen en een enkele man, die eens in de zes weken plaatsnemen in de behandelstoel of met iets minder grote regelmaat een paar keer per jaar kiezen voor professionele verzorging van hun huid. Met sommige vaste klanten is Bianca in de loop der jaren zelfs bevriend geraakt, vertelt ze. „Onze kinderen groeiden tegelijkertijd op, ik maakte ze mee tijdens trouwerijen, maar ook bij overlijdens. Je bouwt echt een band op”.