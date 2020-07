Needse sportmasseur Sabine Veldscholten: ‘Meer spierklachten door thuiswerken’

‘Onze mond wordt gesnoerd’: zo protesteer­de boer Rutger met vele anderen bij het RIVM

21:12 HALLE/DE BILT - Achteloos loodst Rutger van Lier (41) uit Halle zijn donkerblauwe New Holland T7070 langs een groep agenten die tegen een dienstbusje leunt in De Bilt. Één hand ontspannen op het stuur, de ander half omhoog om de handhavers te groeten. De begeleidende auto van de Achterhoekse politieman Toon Ruiken in zijn kielzog.