Needse zangeres Ellen Tackenkamp treedt op voor Indiase televisie

„De Noord Indiase klassieke muziek heeft veel overeenkomsten met jazz als het gaat om improvisatie, het uit het hoofd leren van solo’s van de meesters, en de nadruk op de creativiteit van de muzikanten tijdens concerten. Maar er zijn ook verschillen, zoals dat in jazz harmonie een grote rol speelt, terwijl in de Noord Indiase muziek de nadruk vooral ligt op de melodische lijnen, en natuurlijk het ritme in de vorm van de tabla, dat zijn twee Indiase trommels die je zittend in kleermakerszit bespeelt.”

Eddie Jensen volgt op dit moment een masterstudie tabla aan het conservatorium van Rotterdam, waar er een Noord Indiase afdeling zit op de faculteit Wereldmuziek. Zijn leraar Niti Ranjan Biswas, afkomstig uit Bangladesh en tabla meester, heeft ons hier naar de MSU gestuurd. Op 15 oktober hebben we een masterclass in jazzmuziek gegeven, en hiervan werd een compilatie uitgezonden op verschillende televisiekanalen. Ook kwamen we met artikel en foto in drie verschillende kranten. Dat wisten we eerst niet, maar toen we ‘s ochtends in het hotel naar beneden liepen liet de hoteleigenaar ons de artikelen zien, en hij liet weten dat hij trots op ons was.”