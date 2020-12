Needseweg/Eibergseweg (N823) tussen Eibergen en Neede twee weken dicht

In 2021 omleidingsroute

De weg is met nieuw asfalt klaar voor een periode waarin de N823 intensiever wordt bereden: als in 2021 de N315 tussen Rietmolen en Neede op de schop gaat om anderhalve meter te worden verbreed, dient de N823 als omleidingsroute.

In de periode dat de weg tussen Rietmolen en Neede op slot is, wordt ter hoogte van Rietmolen bij de ‘kruising Rustoord’ ook een rotonde aangelegd.

Omrijden via Overijssel

In de - maximaal - twee weken dat eerst de N823 is afgesloten, wordt verkeer tussen beide plaatsen over de N315 omgeleid. Dat betekent een ‘haak slaan’ via Overijssels grondgebied, door om te rijden via de kruising bij de voormalige discotheek Danspaleis.