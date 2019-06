Neefje van Michael doet tranen vloeien bij muziektherapie in Doetinchem

Jackson - die al jong verder moest zonder zijn vermoorde moeder - vertelt over verlies. Rick, een van de jongeren, zegt daarop dat zijn opa in 2010 is overleden en barst in snikken uit.



,,Iedereen krijgt vroeg of laat verlies te verwerken", zegt Taryll (43). ,,Ik schrijf nu nog songs die me helpen om het verlies van mijn moeder te verwerken.”