Neergeschoten agent bij schietpartij in Winterswijk is er slecht aan toe

Rapnummer

Dat wapen zou afkomstig zijn uit Arnhem en is naar verluid eerder gebruikt in een videoclip van een rapnummer. Toen ze terugkeerden was de politie inmiddels gearriveerd. Volgens de advocaat van E. is het de vraag of zijn cliënt bij die tweede ontmoeting, waarbij het schot is gelost, betrokken was. Volgens de officier hebben twee personen dat wapen in de hand gehad. ,,En de enige twee die daarvoor in aanmerking komen, zijn D. en E.’'