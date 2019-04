Negen lintjes uitgereikt in Berkelland

Willem Schimmel runt al bijna halve eeuw honderd jaar oude sigaren­zaak in Zutphen

11:30 Exact een eeuw lang wordt er rookwaar verkocht in het pand aan de Sprongstraat 7 in Zutphen. Sinds 1972 heet de monumentale winkel Sigarenspeciaalzaak W. Schimmel. Eigenaar Willem Schimmel (68) runt al bijna een halve eeuw een winkel die hij als een soort huiskamer ziet. ,,Er is niets mis met genietend roken.’’