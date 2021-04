Nelleke Kuipers uit Zenderen bereikt met nieuwste nummer niet finale We Want More

De jury bestaand uit Henk Poort, Ali B, Trijntje Oosterhuis, Davina Michelle en André Hazes was verdeel over het optreden van de zangers uit Zenderen. De cijfers varieerde tussen een 9,5 en een 7 en waren niet genoeg om de finale van We Want More te bereiken.

Zephyr

Dankzij haar goede optreden in de eerste ronde van We Want More kreeg Nelleke 500 euro zakgeld. “Daar heb ik een nieuwe single van opgenomen, hoe cool is dat?” vertelde de zangeres eerder in een interview met deze krant.