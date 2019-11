Neoclassische softrock van Achterhoekse bodem: Now it's Us

Lex Huijsman (53) uit Eibergen, Alfred Kamstra (56) uit Neede en Berry Alberts (54), tegenwoordig Deventer, maar opgegroeid in Neede, staan nu zo'n zes jaar op voornamelijk Achterhoekse podia. Elke week komen ze bij elkaar in de opnamestudio van Huijsman, waar ze repeteren en nieuwe nummers schrijven. De ruimte is niet groot, maar van alle benodigde apparatuur voorzien en ziet er professioneel uit, met een indrukwekkende hoeveelheid gitaren aan de muren. Dat was een kleine dertig jaar geleden wel anders. Toen oefenden ze in de huiskamer en dat ging niet bepaald zacht. "We kregen regelmatig de politie aan de deur", zegt Huijsman grinnikend.