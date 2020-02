Nep-fiscus troggelt boeren duizenden euro’s af: ‘Slachtoffers zijn erg emotioneel’

HENGELO - Meerdere mensen in de Achterhoek zijn sinds afgelopen zomer telefonisch opgelicht door nep-medewerkers van de Belastingdienst. Van sommige slachtoffers is een paar duizend euro afgetroggeld. De politie waarschuwt voor de telefoonzwendel en adviseert nooit in te gaan op een belletje van de Belastingdienst. ,,Hang op en meld het daarna direct bij ons.”