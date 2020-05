Nestkastje Estinea bij Mallumse Molen Eibergen ‘van de boom gerukt’

‘Terrorbui­zerds’ slaan toe in voorjaar: dit kun je er tegen doen

14:33 AALTEN - Een agressieve buizerd die hardlopers belaagt in het buitengebied van Aalten: Robert Arentsen (41) schrok zich dood toen hij er onlangs werd aangevallen door de vogel. Toch is het niet vreemd dat een buizerd uitgerekend nu toeslaat. ,,Als een buizerd agressief is, is dat altijd alleen in deze tijd van het jaar.”