Net 3 weken geleden gekochte auto strandt en vliegt in brand op N18 bij Eibergen

video ‘Berkelbe­ver’ heeft zich nog niet opnieuw laten zien, maar ‘betekent niet dat hij er niet meer is’

13 juni Voor liefhebbers van flora en fauna was het heugelijk nieuws, eind vorige maand. Voor het eerst sinds mensenheugenis was een levende bever waargenomen in rivier de Berkel. Het knaagdier liet zich zelfs een tijd lang filmen en volgen nabij Eefde en Almen. Sindsdien werd de bever niet meer waargenomen. Was het een eenmalig bezoek? ,,Ik geloof dat niet. Ik denk juist dat nog veel bevers zullen volgen.”