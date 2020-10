Net als anders boodschappen doen en tanken in Duitsland: ‘De grens is 100 meter verderop’

Kunnen we bij supermarkt Penny in Elten boodschappen doen, óf niet? Voordat Lindsay en Rik Faas in Lobith in de auto stapten, surfden ze daarom - op zoek naar antwoord - langs de sites van het AD, Hart van Nederland en Nordrhein-Westfalen. Dit in de wetenschap dat Gelderland vanwege het aantal corona-besmettingen voor Duitsland code rood heeft.



,,We weten het nóg niet", zegt Rik. Hij heeft de kofferbak volgepakt met vooral plastic flessen ice tea en cola. Lindsay: ,,Nu kunnen we voorlopig even vooruit.”



Maandagmiddag staat de parkeerplaats van de Penny niet bomvol, maar de meeste auto's die er staan hebben een geel nummerbord. De super teert voor 90 procent op Nederlandse klandizie. Die klanten zijn er ook nu nog, hoewel ze niet welkom zijn in dit Duitse deel van de grensstreek. In elk geval niet om boodschappen te doen en te tanken.