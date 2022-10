Net geen net, maar superstevig: ‘buitensportnet’ geplaatst op de Wildbaan in Borculo

Scooterrij­der vervoerd naar ziekenhuis na val zonder helm aan de Bas­tinglaan

Bij een eenzijdig ongeval aan de Bastinglaan in Doetinchem is zondagavond een scooterrijder hard onderuit gegaan op een fietspad. Na zijn val schoof de jongeman enkele meters door over het asfalt. Hij droeg geen helm en moest per ambulance worden vervoerd naar het ziekenhuis.

