Nét geen superhittegolf bereikt in de Achterhoek

Een superhittegolf is de overtreffende trap van een gewone hittegolf en is 5 graden warmer. Voor een officiële superhittegolf moeten er drie dagen boven de 35 graden worden geteld. Maar dat is net niet gehaald in het weerstation in Hupsel.



De temperatuur kwam alleen op zaterdag en dinsdag boven de 35 graden. Het was gisteren nog even spannend, maar aan het eind van de middag was duidelijk dat het niet warmer dan 33,5 zou worden. Ook vandaag komt het kwik niet zo hoog. De verwachting is 32 graden.