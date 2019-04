Net over de grens brandt het paasvuur gewoon

De toestemming voor een paasvuur is in Duitsland een gemeentelijke zaak. Maatregelen in verband met de droogte kunnen regionaal of voor heel Noordrijn-Westfalen worden afgesproken, maar daarvan is volgens een woordvoerder van de kreis Borken geen sprake. ,,Hier is het wel droog, maar verderop in Westfalen is van droogte helemaal geen sprake. Dus wordt er niets centraal geregeld.

Voorwaarden

Voor het ontsteken van een paasvuur bestaat een meldingsplicht. De organisator krijgt van de gemeente Vreden te horen wat de voorwaarden zijn. Volgens een woordvoerder zijn er rond Vreden, iets ten noordoosten van Winterswijk, een kleine honderd paasvuren. ,,De meeste daarvan zijn klein, het gaat om vuren bij boerderijen. Ze moeten wel rekening houden met de afstand tot bijvoorbeeld houtwallen en gebouwen. We controleren ook, meestal doen we dat steekproefsgewijs. Van een verbod is geen sprake.”

Twintig

In Südlohn-Oeding worden een stuk of twintig vuren ontstoken, weet een gemeentewoordvoerder. Als de gemeente iets moet besluiten over de paasvuren gebeurt dat later deze week, nadat ook de brandweer en het Forstamt, de toezichthouders op de bossen, zijn geconsulteerd.