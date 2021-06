Netterdense ondernemer Henk Wanders (80) overleden

NETTERDEN - De Netterdense ondernemer Henk Wanders is afgelopen zondag overleden op 80-jarige leeftijd. Wanders was de man achter succesvolle bekende Achterhoekse bedrijven als Wanders Chalet- en Wagenbouw en Wanders Metaalproducten.

‘Op het juiste moment wist hij in te stappen en wat begon als een simpele caravan groeide uit tot complete prefab-woningen', staat in de rouwadvertentie van Wanders Chalet- en Wagenbouw, dat tegenwoordig in Ulft zit. Uit de rouwadvertentie van Wanders Metaalproducten blijkt dat hij tot op hoge leeftijd nog altijd betrokken was bij het bedrijf in Netterden.

Condoleren in tijdsblokken

De uitvaart van Wanders is maandag 14 juni om 11 uur. De uitvaart is vanwege de corona-maatregelen in besloten kring maar wel te volgen via de livestream https://youtube.be/EWEyDDOofVU.

Zondag 13 juni is er in tijdsblokken gelegenheid te condoleren in de kerk in Varsselder. Op eerste letter van de achternaam kan worden gecondoleerd van: A-F: 14-14.30 uur; G-L: 14.30-15 uur; M-R: 15-15.30 uur; S-Z: 15.30-16 uur.