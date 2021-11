Netto Tank tankstations in de Achterhoek verkocht aan Zwitserse energiegigant

De overname gaat officieel in op 1 januari volgend jaar en dan zullen de zwart-rood-witte tankstations van Netto Tank worden verkleurd naar die van het merk Argos, onderdeel van VE. Directeur Rutger Hulshof geeft aan dat met een enorme energietransitie voor de deur dit het moment was om toe te happen. „Vier jaar geleden trok Varo ook al bij ons aan de bel, maar toen waren we nog niet klaar voor deze stap. In de tussenliggende tijd is er veel veranderd, lijkt elektrisch rijden de norm te worden en hebben wij onze mobiliteitsservice verder vormgegeven met een wasstratenconcept in Nederland en Duitsland.”