Netwerken op de kermis in Noordijk: ‘Het stikt hier van de bedrijfjes. Ondernemers weten het alleen niet van elkaar’

Dorpelingen wierpen alle coronastress van zich af tijdens onder meer een succesvol optreden van de coverband Black Tie Monkeyn Squad, kortweg BTMS. „Het was een knotsgekke avond”, blikte voorzitter Johan Floors halverwege tweede pinksterdag terug. „Of de optocht is gemist, gaan we na deze editie horen. Het is een lange en hele mooie traditie in Noordijk, maar het was dit jaar te kort dag om er nog een mooie stoet van te maken. Daarom hebben we de optocht een keer overgeslagen.”