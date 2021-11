Neuzen staan eindelijk dezelfde kant op in Beek: make-over dorpsplein van start

Hackers van computers gemeente Lochem verstopten zich in Oekraïne en Zwitser­land, maar nu zijn ze gepakt

Wat de internationale hackers in 2019 nou precies naar Lochem bracht wordt binnenkort misschien duidelijk. De ransomware bende die wereldwijd aanvallen uitvoerde op IT-netwerken van multinationals en overheden - en vermoedelijk ook in Lochem - is opgerold. ,,Ik hoop dat justitie ze flink aan kan pakken.’’

31 oktober