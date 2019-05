Ze herkennen bij elkaar direct wat waardevol is. Want Bohero mag dan vooral mensen in Roemenië en Moldavië helpen en Spoetnik in Oekraïne, tegelijk is er ook plaatselijk nu in respectievelijk Borculo en Vlaardingen. Goederen belanden niet meteen bij het afval, vrijwilligers houden zich samen bezig met zinvol werk, om wat te noemen. Zoals in Borculo een compleet kringloopbedrijf met winkel aan Bohero is gekoppeld, is iets waar Spoetnik van droomt.

Brandstichting

Maar eerst was er vorig jaar een nachtmerrie in Vlaardingen: de bus die Spoetnik een halfjaar eerder in gebruik had genomen om lokaal spullen in te zamelen, ging door brandstichting in vlammen op. Bohero helpt Spoetnik nu uit de brand door de zusterorganisatie een alternatieve bus te schenken.

Na enig zoekwerk vonden de Borculoërs een relatief jonge - vijf jaar oud - geschikte lange bus. Die wordt gebruikt om spullen in te zamelen, niet om ze naar Oekraïne te vervoeren. Dat laatste gebeurt met vrachtwagens.

Binnensteden

“Deze is vijf jaar oud, en daarmee mag je er voorlopig nog de binnensteden in", schetst bedrijfsleider Allard Podde een belangrijke kwaliteit waarop is gezocht. Bohero-voorzitter Peter Hoogma: “Deze bus heeft relatief weinig gelopen, dus ze kunnen er in Vlaardingen en omgeving een hele tijd nut van hebben.”