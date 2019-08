Nextdoor: ‘Mensen geven zelf toestemming om naam onder brieven te zetten’

Inwoners van verschillende dorpen en steden in deze regio klagen er desondanks over dat hun naam onder de brief staat. De klachten komen onder meer uit Dinxperlo, Hengelo, Borculo, Arnhem, Ede en Nijmegen. De politie Oost-Nederland waarschuwt mensen goed te voorwaarden te lezen voor de buurtapp te installeren.



,,Dit lijkt geen kwade opzet van Nextdoor, een groot bedrijf waarmee we bekend zijn en dat geen snode plannen heeft”, zegt een woordvoerder van de Achterhoekse politie, die ook meerdere meldingen heeft ontvangen. ,,Meet een buurtpreventie-app als deze kunnen we als politie alleen maar blij zijn. Wel vragen we mensen altijd goed naar de voorwaarden te blijven kijken.”



Bij de Autoriteit Persoonsgegevens zijn ook ‘klachten’ binnengekomen, meldt een woordvoerder. Die weet niet of dat leidt tot actie. Ook de politie onderzoekt of Nextdoor zich schuldig maakt aan een strafbaar feit, hoewel de woordvoerder aangeeft dat hiervan geen sprake lijkt te zijn.



Nextdoor zelf heeft geen idee waarom er nu plotseling veel klachten komen over de al jaren gebruikte werkwijze. Volgens Van de Paal wordt de app gebruikt in ruim 6.000 buurten in Nederland en is het versturen van dergelijke brieven een beproefd recept. ,,We hebben daar juist vaak goede reacties op gehad”, zegt hij.