Nextdoor over ‘omstreden’ brief namens buurtapp in Winterswijk: ‘Wij sturen nooit iets zonder toestemming’

Dat is in dit geval ook gebeurd, weet Funcken. ,,Er zijn verschillende manieren waarop leden een brief kunnen versturen. Altijd moet je meer dan een keer bevestigen dat er uit jouw naam een uitnodiging wordt verstuurd. Dat is hier dus ook gebeurd, anders was de brief helemaal niet de deur uit gegaan.”

Bewoner met naam en toenaam genoemd

De brief die bewoners in Winterswijk dit weekend ontvingen, is verstuurd namens een met naam en toenaam genoemde bewoner van de Cederstraat. Er staat geen huisnummer bij.



Funcken benadrukt dat er absoluut geen sprake van is dat deze brief niet te vertrouwen is, of dat het bedrijf iets doet dat niet mag. ,,Door de kwestie uit het verleden hebben wij de schijn tegen, dat snappen we heel goed. Maar we hebben onze werkwijze verbeterd, onder meer door mensen meermaals te laten bevestigen dat een uitnodiging onder hun naam verstuurd mag worden”, zegt zij.



Maar dan kan het nog steeds zo zijn dat mensen zich dat niet herinneren, erkent Funcken. ,,Die mensen kunnen dan contact met ons opnemen, waarna wij ze precies uitleggen hoe een en ander is gegaan.”



Mensen kunnen hiervoor zeven dagen in de week contact opnemen via help@nextdoor.nl of een contactformulier op de site van Nextdoor.