Nico’s hoogtepunt van het jaar gaat niet door: ‘Geen paasvuur is grote teleurstelling’

De houtstapel zou zondag voor de 201e keer in vlammen opgaan, voor de ogen van 150 tot 200 dorpelingen. Het is een festijn waar Snelting, nu 49 jaar lid van het organiserende Schuttersgilde Sint Martinus, al bij was als klein jochie. Een ongedwongen dorpsgebeuren noemt hij het, met kratjes bier op de kruiwagen en ‘buurtende dorpsgenoten’ rondom de strobalen. Een evenement dat zo geslaagd is door de gemoedelijkheid, doordat ‘iedereen elkaar opzoekt’.

Grote teleurstelling

En dan hoort hij nu dat paasvuren door de droogte plots niet door mogen gaan in zijn gemeente Oude IJsselstreek. ,,Dit is voor mij niet te vatten. Alles was in kannen en kruiken. Het is een hele grote teleurstelling.”