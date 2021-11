Nicolas Mansfield kandidaat-raadslid voor PvdA in Berkelland

Nicolas Mansfield is regionaal bekend als dirigent en later directeur-bestuurder en artistiek directeur bij de Nederlandse Reisopera. Hij woont in Eibergen, Berkelland en dat is gemeente waar hij politiek actief wordt. Of hij na 16 maart daadwerkelijk als raadslid in de gemeenteraad van Berkelland aan de slag kan, zal afhangen van de verkiezingsuitslag. „Met nu een fractie van twee is het de vraag of ik zover kom. Maar ik ga me zeker inzetten voor verbetering. Proberen van invloed te kunnen zijn”, zegt de Eibergenaar.